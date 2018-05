Moscou: le meurtre du journaliste mis en scène en Ukraine est une provocation antirusse

© Sputnik . Sergey Pyatakov Maria Zakharova sur la propagande qui règne autour du journaliste russe Arkadi Babtchenko

La mise en scène du meurtre du journaliste russe Arkadi Babtchenko à Kiev est une provocation antirusse, a déclaré mercredi le département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères

«Ces actions bien calculées et visant à produire un effet de propagande ont induit en erreur l'ensemble de la communauté internationale qui a vivement réagi aux informations sur l'assassinat d'un journaliste en Ukraine. Maintenant on commence à apprendre les vrais mobiles de ce spectacle qui constitue sans aucun doute une nouvelle provocation antirusse», a indiqué le ministère.

La Russie espère que ses partenaires étrangers et les institutions internationales tireront les conclusions qui s'imposent de la situation autour de l'assassinat simulé du journaliste Babtchenko.

«Nous voyons que les questions de la vie et de la mort, ainsi que celle de la confiance de la communauté internationale à l'égard de la politique ukrainienne, ne valent rien pour le régime de Kiev qui attise l'hystérie antirusse. Nous sommes persuadés que nos partenaires étrangers et les institutions internationales concernées tireront les conclusions qui s'imposent de cette situation», a ajouté le ministère.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a annoncé mardi soir l'assassinat d'Arkadi Babtchenko, un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe qui résidait en Ukraine . Selon le ministère, le journaliste a été mortellement blessé par balles près de son domicile. Mercredi après-midi, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a déclaré que M.Babtchenko était en vie et que les informations diffusées mardi faisaient partie d'une opération spéciale des services secrets ukrainiens. Le journaliste Babtchenko a donné une conférence de presse au siège du SBU pour s'excuser auprès de ses collègues et de son épouse. Il a annoncé que l'opération spéciale lancée par le SBU avait duré deux mois.

Arkadi Babtchenko est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, sa réaction au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant sur la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 en Ukraine.