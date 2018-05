Pour Assad, la «sage politique du Kremlin» a permis d'éviter un conflit direct USA-Russie

Un conflit entre les États-Unis et la Russie en Syrie a pu être évité grâce à la sagesse des dirigeants russes, a déclaré le Président syrien Bachar el-Assad dans une interview accordée à la chaîne télévisée RT.

© Sputnik . Alexander Makarov Assad: sans aide extérieure aux terroristes, les autorités les auraient anéantis en un an

«En réalité, on a été assez près d'un possible conflit direct entre les forces de la Russie et celles des États-Unis. Heureusement, on a réussi à l'éviter. Mais ce n'est pas grâce à la sagesse des dirigeants américains mais grâce à celle des dirigeants russes. Ce conflit n'aurait profité aux intérêts de personne, dans le monde et en Syrie avant tout», a indiqué le chef de l'État syrien.

Il a de nouveau souligné que le soutien de la Russie contribuait à la stabilisation de la situation dans son pays, contrairement aux actions américaines qu'il a qualifiées de stupides.