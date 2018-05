Vers une éventuelle fusion de Daech et d'Al-Qaïda?

Evgueni Sysoev, chargé de la lutte antiterroriste à l'OCS, a désigné une nouvelle menace potentielle pesant sur la sécurité internationale, relatent les médias russes.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin Les défaites militaires en Syrie se répercutent sur les revenus de Daech

«Parmi les menaces potentielles, on n'exclut pas une fusion éventuelle des groupes terroristes Daech * et Al-Qaïda* dans le cadre d'un réseau unifié en vue d'englober par leurs cellules dormantes et actives un grand nombre de pays partout dans le monde», a-t-il expliqué.

Le même avis avait auparavant été exprimé par Gilles de Kerchove, coordinateur de la lutte contre le terrorisme au sein de l'UE. D'après lui, les organisations terroristes peuvent oublier leurs désaccords et conclure une alliance pour atteindre leurs objectifs.

Il a indiqué que les raisons qui avaient conduit à la scission de ces deux groupes terroristes sont passées au second plan. «La première raison était qu'entre le chef de Daech* Abou Bakr al-Baghdadi, probablement mort, et le chef d'Al-Qaïda* Ayman al-Zawahiri, il y avait une hostilité personnelle. Ce dernier est maintenant vieux et, très probablement, ne joue plus de rôle sérieux», a-t-il expliqué.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy Une vidéo montre le lance-roquettes Golan-1000 frapper Daech à Damas

En outre, il y avait entre ces groupes terroristes un désaccord sur la création de l'autoproclamé «califat». Si, pour Al-Qaïda *, le «califat» était un objectif à long terme, Daech*, au contraire, voulait former son propre «État» le plus rapidement possible.

Enfin, un des fils d'Oussama ben Laden, Hamza ben Laden, est devenue une figure importante dans la hiérarchie d'Al-Qaïda*. «Sa rhétorique à propos de Daech* est moins agressive et, probablement, son objectif est que les deux organisations se rapprochent de nouveau», a conclu M.Kerchove.

*Organisation terroriste interdite en Russie