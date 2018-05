Les États-Unis cherchent depuis plusieurs années à isoler la Russie sur la scène internationale. Leurs efforts n’ont pas été couronnés de succès, d’après Stephen Cohen, professeur émérite de sciences politiques aux universités de Princeton et de New York, qui s’exprimait au cours de l’émission de radio de John Batchelor.

D’après Stephen Cohen, cette idée navrante d’isoler de la Russie a commencé à se propager dans la presse américaine après une déclaration faite par le Président Barack Obama. Comme l’a alors rapporté The New York Times, le locataire de la Maison-Blanche a déclaré que Washington renonçait à établir de bonnes relations avec la Russie et chercherait désormais à «isoler la Russie en coupant ses liens économiques et politiques avec le reste du monde».

«Après 4 ans, nous nous demandons: la Russie est-elle isolée? La plupart de vos auditeurs savent que ce n’est pas le cas et c’est encore un exemple d’une faute commise dans la politique étrangère menée par Barack Obama», a souligné le professeur.

Selon lui, l’affaire Skripal est un des exemples de tentatives faites pour isoler la Russie. Cette histoire de l'empoisonnement des Skripal a eu des conséquences sérieuses et provoqué une aggravation des relations diplomatiques. Stephen Cohen attire l’attention sur le fait que toutes ces histoires, dont les médias rendent souvent la Russie responsable, se multiplient à la veille de la Coupe du Monde de football 2018, dont l’organisation en Russie témoigne du fait que ce pays n’est pas isolé.

Une autre preuve que la Russie ne peut être considérée comme un État voyou est le Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui s’est tenu récemment. Ce rencontre a accueilli le Président France français Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Shinzō Abe, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et d’autres personnalités. Tous ces hommes et femmes politiques sont venus au Forum malgré toutes les sanctions.

Le professeur américain conclut qu’il n’est pas possible d’isoler un pays comme la Russie qui possède un territoire si vaste et riche en ressources. Aucune question importante concernant les relations internationales ne peut être résolue sans elle.