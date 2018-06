Bientôt un sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine?

La Corée du Nord et la Russie se sont entendues pour tenir un sommet bilatéral d'ici la fin de l'année, affirme vendredi l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

À en croire le média, la rencontre a été décidée à l'issue de la rencontre du 31 mai entre Kim Jong-un et Sergueï Lavrov en déplacement à Pyongyang.

KCNA indique que les pays se sont engagés «à mobiliser les contacts au sommet, l'échange et la coopération dans différents domaines, et notamment tenir une rencontre des plus hauts dirigeants de la Corée du Nord et de la Russie au cours de cette année marquée par le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays».

Kim Jong-un a répété jeudi vouloir «aller vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne», mais a prôné un processus «étape par étape». Sergueï Lavrov a appuyé cette volonté tout en mettant en garde contre la «tentation d'exiger tout, tout de suite». Pyongyang a d'ailleurs publiquement affirmé refuser tout désarmement «unilatéral».

Jeudi, le Kremlin a affirmé qu'il était encore tôt pour évoquer la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. La présidence a appelé à attendre le rapport de Sergueï Lavrov concernant les résultats de sa visite.

La visite de M.Lavrov en Corée du Nord intervient en même temps qu'une rencontre à New York entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et un émissaire nord-coréen, dans le but de préparer le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump qui devrait en principe se dérouler le 12 juin à Singapour.

Le 24 mai, Trump avait annoncé l'annulation du sommet avec Kim Jong-un, avant d'affirmer le lendemain que le sommet pourrait finalement avoir lieu. Depuis, les efforts diplomatiques se sont multipliés dans ce but.