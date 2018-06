La Maison-Blanche se préparerait à la rencontre Trump-Poutine

L’administration américaine mène des négociations concernant une éventuelle rencontre entre le locataire de la Maison-Blanche et son homologue russe, affirme The Wall Street Journal. Le Kremlin n’a pas confirmé cette information pour l’instant.

La Maison-Blanche discute de la possibilité d'organiser une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, rapporte le site du Wall Street Journal.

Selon une source anonyme au sein de la Maison-Blanche, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, Jon Huntsman, se trouve actuellement en visite à Washington pour contribuer à l'organisation de cet éventuel sommet. Obtenir l'organisation de ce dernier fait partie des enjeux du diplomate depuis quelque temps déjà.

© Photo. Press Service of the President of Syria Assad: «Quelqu’un comme Trump ne m’impressionne pas»

Une telle rencontre n'est pour l'instant qu'à un stade de projet, aucun lieu ni aucune date n'ayant encore été fixés, précise le journal américain.

Lors d'un entretien téléphonique fin mars, le Président américain a proposé à son homologue russe une rencontre à la Maison-Blanche. Néanmoins, dans une interview à Sputnik, le chef de la diplomatie russe a souligné qu'aucun préparatif pour un tel sommet n'était en cours.

Iouri Ouchakov, un conseiller du Kremlin, avait également fait savoir que la rencontre entre Trump et Poutine n'était pas à l'ordre du jour avant le G7 prévu en novembre.

Les chefs d'État américain et russe se sont rencontrés deux fois. En juillet dernier, les Présidents ont eu des entretiens lors du sommet du G20 à Hambourg sur les problèmes des relations bilatérales et les crises syrienne et ukrainienne. En novembre 2017, MM. Poutine et Trump ont eu une courte conversation au sommet de l'APEC à Danang au Vietnam. Au cours de la réunion, ils ont approuvé une déclaration commune sur la Syrie. Après cela, les chefs d'État se sont parlés plusieurs fois par téléphone.