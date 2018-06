«Il faut mettre fin à ce dénigrement de la Russie», selon Juncker

Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est prononcé lors d'une conférence à Bruxelles pour le rétablissement des relations avec la Russie, informe The Guardian.

«Je pense que nous devons rétablir le contact avec la Russie. Je ne suis pas satisfait de l'état de nos relations[…] Il y a tant de sphères, de domaines, dont la recherche, les innovations et d'autres, où nous pouvons coopérer de meilleure façon sans oublier nos différences et nos divergences. Mais il faut mettre fin à ce dénigrement de la Russie», a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le Président de la Commission européenne a souligné que l'UE n'accepterait «jamais les actions de la Russie envers la Crimée et l'est de l'Ukraine».

Selon The Guardian, ces propos peuvent être mal pris par plusieurs pays occidentaux. Le média rappelle que les relations entre la Russie et les pays occidentaux se sont détériorées sur fond de l'affaire Skripal. Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury en Angleterre. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. Le nombre de diplomates expulsés dans le cadre de l'affaire Skripal était de 151 personnes du côté occidental, et plus de 300 au total des deux côtés.