Pour Zakharova, en tant que journaliste Babtchenko a bien été assassiné

Le journaliste russe Arkadi Babtchenko est une victime du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et de leur opération de mise en scène de son assassinat, a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

© Sputnik . Ruslan Krivobok Zakharova explique pourquoi Kiev a mis en scène l’assassinat de Babtchenko

«Je suis absolument persuadée qu'il [Arkadi Babtchenko, ndlr] est à cent pour cent victime. Et quand ils disent que Babtchenko n'a pas été tué, en fait il a été tué. Ils ont tué le journaliste Babtchenko. Cette personne n'existe plus, il n'y a plus de journaliste. C'est une risée mondiale, […] nous pouvons être d'accord ou pas, la personne que les gens croient et qu'ils lisent sérieusement n'existe plus dans l'espace public. Donc dans ce sens le SBU a vraiment tué Babtchenko», a déclaré Maria Zakharova à l'antenne de la télévision russe.

Et de souligner que le nom de Babtchenko «est inscrit dans l'histoire du journalisme international comme le nom d'une personne qui a conclu un marché avec sa conscience, sa profession».

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a annoncé mardi soir l'assassinat d'Arkadi Babtchenko, un écrivain et correspondant de guerre russe qui résidait en Ukraine. Selon le ministère, le journaliste a été mortellement blessé par balles près de son domicile. Mercredi après-midi, le Service de sécurité d'Ukraine a déclaré que M.Babtchenko était en vie et que les informations diffusées mardi faisaient partie d'une opération spéciale des services secrets ukrainiens.