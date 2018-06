Paris, Berlin et Londres exigent des USA qu’ils ne sanctionnent pas leurs sociétés en Iran

Les chefs des ministères des Affaires étrangères et des ministères de l’Économie de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni demandent au département d’État américain et au département du Trésor US d'abandonner les sanctions contre les entreprises européennes qui travaillent en Iran, apprend-on d’un tweet de Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie et des Finances, qui a publié la lettre conjointe.

📝 Nous demandons aux autorités américaines, dans une lettre avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et @eu_eeas, une exemption de toute sanction extraterritoriale américaine pour les entreprises européennes opérant légitimement en #Iran et qui doivent pouvoir continuer à le faire! pic.twitter.com/1AB5U5WXCL — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 6 июня 2018 г.

​

Adressée à Mike Pompeoet et Steven Mnuchin, la lettre en question a été cosignée par Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Olaf Scholz, Heiko Maas, Peter Altmaier, Philip Hammond, Boris Johnson et Federica Mogherini, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

© AFP 2018 Samuel Kubani Le français PSA se retire d'Iran en raison des sanctions US

Le 8 mai dernier, Donald Trump a annoncé que son pays se retirait de l'accord signé en 2015 entre plusieurs grandes puissances et l'Iran, qui avait accepté d'abandonner son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales.

Les États-Unis ont ainsi rétabli leurs sanctions visant l'Iran ainsi que les entreprises ayant des liens avec Téhéran et qui ont jusqu'à 180 jours pour se retirer de la République islamique.