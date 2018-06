Jérusalem ne restera pas aux mains d’Israël, selon le chef du parlement libanais

En transférant leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, les Etats-Unis ont commis un abus de pouvoir, selon le président du parlement libanais Nabih Berri.

«La position du Liban, c'est-à-dire de l'ensemble des confessions qui le compose, est à 100% contre cette mesure. Ils ont usé de prérogatives qu'ils n'avaient pas », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sputnik.

«Sur le plan historique, Jérusalem a été occupé pendant une centaine d'années. Les Arabes l'ont libéré et je vous assure que la ville ne restera pas aux mains d'Israël», a-t-il ajouté.

En décembre 2017, Donald Trump a annoncé la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël et le transfert dans cette ville de l'ambassade américaine se trouvant à Tel Aviv. Cet événement a eu lieu le 14 mai, le jour du 70e anniversaire de l'État hébreu.

La décision de Donald Trump a provoqué des troubles parmi les Palestiniens et les manifestations dans plusieurs pays du monde arabe. L'Autorité palestinienne a rappelé son ambassadeur à Washington en réponse au transfert de la mission diplomatique des États-Unis.

Israël considère Jérusalem comme sa capitale « unie et indivisible », y compris les quartiers Est et le centre historique conquis à la Jordanie et annexés par la suite. La majeure partie de la communauté internationale ne reconnaît pas l'annexion et considère Jérusalem Est et la Cisjordanie comme des territoires occupés.