La Suède donne son feu vert à la construction du gazoduc Nord Stream 2

Après la Norvège, c'est au tour à la Suède: les autorités suédoises ont donné leur feu vert à la construction du gazoduc Nord Stream 2, a annoncé le ministre suédois des Entreprises et de l'Innovation Mikael Damberg lors d'une conférence de presse jeudi.

© Sputnik . Sergey Guneev Des écologistes allemands cherchent à saper la construction du gazoduc Nord Stream 2

L'entreprise Nord Stream 2 AG a annoncé avoir reçu jeudi le second des deux permis requis pour construire et exploiter le gazoduc Nord Stream 2 dans la zone économique exclusive (ZEE) finlandaise, fait savoir un communiqué publié mercredi.

Fin mars, la construction d'un tronçon de 30 km a été autorisée par l'Agence fédérale maritime et hydrographique d'Allemagne conformément à la législation allemande, a précisé la société dans un communiqué.

Le gazoduc Nord Stream 2 traversera la mer Baltique, reliant les fournisseurs russes aux consommateurs européens sur plus de 1.200 km. Le pipeline aura une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le projet a un coût estimé à près de 10 milliards d'euros. Les partenaires de Gazprom dans le projet sont Engie, OMV, Shell et deux sociétés allemandes, BASF et Uniper.