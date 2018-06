Poutine: Vychinski a été arrêté parce qu’il est journaliste

L’arrestation de Vychinski en Ukraine à cause de son métier, c’est sans précédent et inacceptable, a déclaré Vladimir Poutine en soulignant que Moscou espérait la libération du journaliste, y compris grâce à la pression effectuée sur l’Ukraine par plusieurs organisations internationales.

Vladimir Poutine a commenté l'arrestation du journaliste Kirill Vychinski en Ukraine.

«Vous connaissez notre journaliste Vychinski, oui? Il a été arrêté en Ukraine à cause de son activité professionnelle, à cause de l'exécution de ses fonctions de journaliste, c'est une politique sans-précédent et absolument inacceptable des autorités ukrainiennes actuelles. Elle doit être reflétée par les réactions de la communauté journalistique et des organisations internationales de protection des droits», a déclaré M.Poutine.

Le dirigeant russe a également évoqué la possibilité de l'échange du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie pour terrorisme, contre Kirill Vychynski.

«En ce qui concerne M.Sentsov, il a été arrêté en Crimée et pas pour son activité journalistique mais pour la préparation d'un acte terroriste, pour la préparation d'une explosion qui pouvait faire des victimes. Ce sont des choses tout à fait différentes et elles ne peuvent pas être comparées. C'est pourquoi nous n'y avons pas encore pensé», a affirmé Vladimir Poutine.

© Sputnik . Vladimir Trefilov «Monnaie d’échange»: Vychinski lie son arrestation à la présidentielle ukrainienne

«Je pense à autre chose, à ce que le bon sens doit l'emporter en Ukraine et j'espère que nous obtiendrons la libération du journaliste russe, y compris sous la pression des organisations internationales dont les autorités ukrainiennes sont dans une certaine mesure dépendantes», a conclu M.Poutine.

Le 15 mai, plusieurs agents du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) avaient fait irruption dans les locaux abritant l'agence de presse russe RIA Novosti Ukraine à Kiev. L'intervention du SBU est survenue quelques heures après l'arrestation de Kirill Vychinski, chef du site RIA Novosti Ukraine, qui a la double citoyenneté russe et ukrainienne, sous l'inculpation de haute trahison. Le 17 mai, le tribunal de la ville ukrainienne de Kherson a prononcé sa mise en détention provisoire de deux mois.

Les réseaux sociaux ont condamné cette violation des droits des journalistes avec le hashtag #TruthNotTreason.