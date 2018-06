Moscou et Washington discutent d’une possible rencontre Poutine-Trump

La question d’une rencontre entre le chef d’État russe et son homologue américain surgit souvent lors des discussions bilatérales et fait l’objet de discussions, affirme une source diplomatique russe interrogée par Sputnik.

Moscou et Washington sont en passe de discuter d'une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, mais aucun résultat concret n'a encore été obtenu, a affirmé à Sputnik une source diplomatique russe.

Cette déclaration fait suite à une publication parue dans The Wall Street Journal selon laquelle les autorités australiennes se disaient prêtes à accueillir un rendez-vous entre les Présidents russe et américain. Cette information provenait d'un représentant du Conseil de sécurité américain tandis qu'une autre source européenne haut placée affirmait qu'un tel sommet pouvait se tenir cet été à Vienne.

«Nous réfléchissons à un sommet présidentiel, et cette question surgit lors des conversations avec nos partenaires américains. Toutefois, aucun accord concret n'a encore été obtenu», a indiqué la source.

Les chefs d'État américain et russe se sont déjà rencontrés deux fois. En juillet dernier, les Présidents ont eu des entretiens lors du sommet du G20 à Hambourg sur les problèmes des relations bilatérales et les crises syrienne et ukrainienne. En novembre 2017, MM.Poutine et Trump ont eu une courte conversation au sommet de l'APEC à Danang au Vietnam. Au cours de la réunion, ils ont approuvé une déclaration commune sur la Syrie. Après cela, les chefs d'État se sont parlés plusieurs fois par téléphone.