Et malgré tout, Macron et Trump ont une «discussion cordiale» au G7

En dépit de toutes les informations qui circulaient il y a encore quelques minutes, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus en marge du G7, comment en témoigne une vidéo mise en ligne par le Président français sur son compte Twitter.

Les Présidents français et américain se sont finalement rencontrés aujourd'hui en marge du G7 et ce malgré toutes les informations qui circulaient encore récemment et laissaient entendre qu'ils ne s'entretiendraient pas. Les deux chefs d'État ont eu une «discussion cordiale», selon un officiel français.

Emmanuel Macron a diffusé sur son compte Twitter une vidéo de sa rencontre avec Donald Trump «avant l'ouverture du G7» et l'a accompagnée de la légende «le dialogue, encore et toujours».

Le dialogue, encore et toujours. Échanger, tenter de convaincre, sans cesse, pour défendre les intérêts des Français et aussi de tous ceux qui croient que le monde ne se construit qu'ensemble. Avec le Président américain, avant l'ouverture du G7. pic.twitter.com/7iI2rtAoEN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 juin 2018

Jeudi, Emmanuel Macron avait évoqué sur Twitter que les participants du sommet du G7 au Canada pourraient signer la déclaration commune consécutive à cette réunion sans le Président Donald Trump. Emmanuel Macron avait également déclaré hier qu'il était peut-être égal au Président américain d'être isolé, «mais ça nous est aussi égal de nous retrouver à six si besoin était».

Les chefs d'État et de gouvernement du «Groupe des Sept» sont accueillis ce vendredi à partir de 11h45 (15h45 GMT) par le Premier ministre Justin Trudeau à La Malbaie, pittoresque petite ville québécoise au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent.