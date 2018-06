La liste des villes les plus dangereuses pour l’environnement dressée

Le Projet du modèle de grille de l'empreinte carbone dans le monde (GGMCF) a publié le classement des villes qui polluent le plus l'environnement. La collecte d'informations a été effectuée par des scientifiques norvégiens, suédois, américains et japonais.

Selon ce triste classement, la ville la plus nuisible pour l'environnement est Séoul. La capitale sud-coréenne produit jusqu'à 276,1 mégatonnes de dioxyde de carbone par an. Elle est suivie par Guangzhou (272 mégatonnes), New York (233,5 mégatonnes) et Hong Kong (208,5 mégatonnes). Los Angeles est placée en cinquième position avec 196,4 mégatonnes de dioxyde de carbone par an.

Parmi les dix villes les plus dangereuses pour l'environnement figurent également Shanghai (181 mégatonnes), Singapour (161,1 mégatonnes), Chicago (152,9 mégatonnes), l'agglomération de Tokyo et Yokohama (132,8 mégatonnes) et Riyad (118,8 mégatonnes).

Récemment, les spécialistes de l'OMS, après avoir effectué leur étude, ont établi que la Finlande avait la meilleure qualité de l'air avec quelque six microgrammes de polluants par mètre cube. C'est le meilleur résultat dans le monde.

La situation reste également bonne en Estonie, en Suisse, en Norvège et en Islande qui arrivent aussi dans le haut du classement.