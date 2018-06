Rohani appelle Moscou à un dialogue «sérieux» du fait des démarches «illégales» des USA

Moscou et Téhéran devraient établir des liens plus solides après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, a souhaité le Président iranien Hassan Rohani présent au sommet de l'Organisation de coopération de Shangaï (OSC) qui commence ce samedi dans un contexte de tensions commerciales et diplomatiques avec Washington.

«Pour ce qui est du retrait illégal américain de ses accords, on a besoin d'un dialogue plus sérieux et plus important entre nos pays», a déclaré le Président de la République islamique s'exprimant depuis la ville de Qingdao.

Le chef d'État iranien a estimé que la Russie avait joué «un rôle très important et constructif» dans la mise en application des accords nucléaires.

Le sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), qui outre la Chine et la Russie réunit l'Inde, le Pakistan et plusieurs pays d'Asie centrale, débute ce week-end dans la grande ville côtière chinoise de Qingdao.