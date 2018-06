La Russie n’a jamais demandé sa réadmission au sein du G8, selon Lavrov

La Russie n'a jamais demandé à revenir au sein du G8, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview accordée une chaîne de télévision russe.

© REUTERS / Leah Millis Le G7 se transforme en G6 ou la fin de l’isolement de la Russie

«Quand nos partenaires occidentaux au sein du G8 ont décidé de ne plus participer [à ce format] et de retourner au format du G7, nous avons considéré qu'il s'agissait de leur décision et nous travaillons parfaitement bien dans le cadre d'autres formats», a dit Lavrov. Et de poursuivre: «Et à l'OCS, et au BRICS et au format G20, où nos approches trouvent écho».

Le ministère russe des Affaires étrangères a en outre souligné que «dans le cadre du format G20, il n'y avait pas de place pour les ultimatums». Il a aussi qualifié le Groupe des 20 de mécanisme permettant de parvenir au consensus et de format qui offre le plus de perspectives pour la diplomatie multilatérale.

Avant l'ouverture du sommet du G7 au Canada, le Président américain et le Président du Conseil italien ont souligné la nécessité de faire revenir la Russie dans le club des plus grandes puissances économiques du monde. Cependant, la plupart des participants du sommet G7 se sont exprimés contre cette proposition.

© AFP 2018 STRINGER Les Brics, cinq pays contre l'ordre mondial unilatéral

Les hommes politiques occidentaux évoquent le sujet du retour de le Russie dans le format G8 pour promouvoir leur propre image, selon Sergueï Riabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. En même temps, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté la déclaration du Président américain en soulignant le fait que la Russie accordait son attention à des formats de rencontres internationales différents de celui du sommet du G7.

Rappelons que le sommet du G7 avait été rebaptisé G8 en 1998, année où la Russie avait été incluse dans ce format. Elle en a été écartée en 2014, après que la Crimée est redevenue russe. Aujourd'hui le G7 («Groupe des sept») comprend l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.