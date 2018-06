Sommet historique: Kim Jong-un et Donald Trump signent un document commun

«Le monde verra de grands changements à l’issue du sommet»: les dirigeants américain et nord-coréen Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document commun en marge de leur sommet à Singapour.

Le Président Trump a déclaré avoir signé un document «détaillé» avec la Corée du Nord lors du sommet historique avec Kim Jong-un à Singapour.

«Nous signons un document très important et détaillé», a déclaré Donald Trump lors de la cérémonie de signature d'un document commun avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.

And they sign it. pic.twitter.com/emT1yy7wZC — NK NEWS (@nknewsorg) 12 juin 2018

Les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent à travailler à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, fait savoir le document signé par MM.Trump et Kim.

Kim Jong-un a réaffirmé son ferme attachement à une dénucléarisation complète dans le cadre du document signé. Donald Trump s'est engagé à son tour à fournir des garanties de sécurité à la Corée du Nord.

© REUTERS / Jonathan Ernst Poignée de main et discussion «fantastique»: le sommet Trump-Kim touche à sa fin

La communauté internationale verra de grands changements suite au sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, a assuré de son côté Kim Jong-un lors de la cérémonie de signature.

«Le monde verra de grands changements à l'issue du sommet», a-t-il déclaré. «C'est une réunion historique, nous avons décidé de laisser le passé derrière et sommes prêts à signer un accord historique».

De plus, le Président américain s'est dit prêt à accueillir le dirigeant nord-coréen à la Maison-Blanche.

Après la cérémonie de signature du document, les chefs d'État ont mis un point final à ce premier sommet américano-nord-coréen de l'Histoire.

«Il a un excellent caractère et il est très intelligent, c'est une bonne combinaison… Un négociateur très digne et très intelligent. Nous avons passé une excellente journée et appris beaucoup de choses sur nos pays», a déclaré M.Trump aux journalistes après la fin du sommet. «J'ai appris qu'il est une personne très compétente, et j'ai aussi appris qu'il aime beaucoup son pays», a-t-il ajouté.

«Nous sommes très fiers de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que notre relation avec la Corée du Nord et la péninsule coréenne se trouvera dans une situation très différente de ce qu'elle était dans le passé (…) Nous avons développé un lien très spécial (…) Nous allons nous occuper d'un très grand et très dangereux problème pour le monde», a déclaré M.Trump.

À l'issue de la cérémonie de signature, le Président américain a remercié M. Kim et les deux chefs d'État ont quitté l'île de Sentosa. Une conférence de presse de Donald Trump est prévue pour 11h00, heure de Paris.