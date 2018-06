Le Kremlin réagit au sommet Kim-Trump

Moscou a salué mercredi le «début d'un dialogue direct» entre Washington et Pyongyang, au lendemain de la première rencontre des dirigeants américain et nord-coréen à Singapour.

«Le résultat de cette rencontre reste encore à analyser profondément, mais on ne peut que saluer le fait qu'une telle rencontre a eu lieu, permettant le début d'un dialogue direct», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Bien évidemment, de telles rencontres, quels qu'en soient les résultats, contribuent à désamorcer les tensions sur la péninsule, repoussant la situation du point critique dans lequel elle se trouvait littéralement il y a quelques mois. Cela ne peut que provoquer de la satisfaction. Mais, bien sûr, dans des histoires aussi complexes, il serait erroné de compter sur une solution immédiate à un ensemble de problèmes tellement anciens», a ajouté le porte-parole du Président Poutine.

© REUTERS / Jonathan Ernst Donald Trump se rendra en Corée du Nord et Kim Jong-un aux États-Unis

Selon le Kremlin, «le seul fait que la réunion ait eu lieu confirme la justesse de la position de la partie russe et du Président Poutine, qui a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative aux méthodes politiques et diplomatiques pour régler le problème de la péninsule coréenne.»

Le premier sommet américano-nord-coréen s'est déroulé le 12 juin à Singapour. MM.Trump et Kim ont signé un document où Washington s'engage à donner des garanties de sécurité à la Corée du Nord et Pyongyang réaffirme son attachement à une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Dans le même temps, l'accord n'insiste pas sur un renoncement complet, irréversible et garanti aux armes nucléaires et sur la destruction des missiles balistiques intercontinentaux.