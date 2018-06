McDonald's pourrait-il travailler en Corée du Nord s’il ne réussit pas en Islande?

© AFP 2018 Johannes Eisele «Vous ne méritez pas la nourriture américaine!»: des musulmans attaqués chez McDonald's

Le 10 juin, à la veille du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, des médias ont fait savoir que le Président américain soutenait l'idée d'ouvrir un restaurant McDonald's en Corée du Nord

Son entrée dans ce pays, un des plus fermés, symboliserait une ouverture de Pyongyang au monde. Cela étant, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays beaucoup plus intégrés à l'économie mondiale, où McDo n'a pas réussi à s'imposer.

La Barbade

L'histoire de l'entrée de McDonald's sur le marché de ce micro-État insulaire, situé en mer des Caraïbes, pourrait être une histoire ordinaire d'un échec. Un seul restaurant, ouvert en 1989, a été fermé après six mois à cause de l'absence de clients, qui préféraient les établissements locaux. De plus, la chaîne a rencontré des obstacles créés par des hommes politiques et des médias barbadiens.

CC BY-SA 2.0 / Loozrboy / Promenade Un seul restaurant McDonald’s à la Barbade a été fermé six mois après l’ouverture

Les Bermudes

Non, McDo n'a pas disparu dans le Triangle des Bermudes. Cette histoire est plus prosaïque, mais tout aussi remarquable.

Son restaurant était situé dans la base aéronavale américaine déployée dans ce territoire d'outre-mer britannique. En 1995, des militaires sont retournés aux États-Unis, mais le restaurant a décidé de rester dans l'archipel. Toutefois, la communauté locale s'est prononcée contre cette idée. La phrase de la retraitée Phyllis Harron «Ce n'est pas bermudien» est devenue le symbole de cette protestation.

Ainsi, à cause de la pression de la société civile et de la loi de 1977 interdisant les restaurants franchisés dans les Bermudes, la construction de McDonald's a été suspendue.

L'Iran

Aujourd'hui, il est difficile de croire que l'Iran a été un des premiers États du Moyen-Orient où ce symbole de la mondialisation a ouvert ses portes. Mais la révolution iranienne de 1979 a bouleversé l'Histoire de ce pays, et McDonald's a dû se retirer de la République islamique.

Le réchauffement relatif des relations entre Téhéran et l'Occident avec l'accord nucléaire de 2015 a suscité des discussions autour d'un retour de la chaîne en Iran. Néanmoins, le récent retrait de Washington de l'accord a remis en cause cette perspective.

Quoi qu'il en soit, l'absence de McDonald's ne signifie pas que les Iraniens ne peuvent pas acheter des hamburgers. Son substitut iranien, Mash Donald's, propose des produits similaires et imite l'atmosphère des établissements des restaurants américains, jusqu'à la lettre M en jaune pour son logo.

© AP Photo / Vahid Salemi Substitut iranien de McDonald’s, Mash Donald’s

L'Islande

Bien que la société McDonald's soit associée au mode de vie occidental et à la consommation de masse, vous ne trouverez aucun de ses restaurants en Islande, dont le niveau de vie est un des plus hauts au monde.

Avant 2009, il y avait trois établissements à Reykjavik, la capitale du pays. Mais la chute de la couronne islandaise sur fond de crise économique internationale et le besoin d'importer des produits d'Allemagne, les a rendus non rentables. Jon Gardar Ogmundsson, propriétaire de la franchise, a décidé de fermer son affaire.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, File Vous ne trouverez aucun de restaurants McDonald’s en Islande

La Jamaïque

Contrairement aux Bermudes, dont les habitants ne semblent pas être de grands amateurs de hamburgers américains, la Jamaïque a accueilli McDo en 1995. Mais la loyauté de la population n'est pas la seule condition pour réussir. Une demande solvable est aussi nécessaire.

L'absence de cette dernière et d'investissements a entraîné le retrait du géant de cette île de la mer des Caraïbes, 10 ans après l'ouverture du premier restaurant.

La Macédoine

McDonald's a travaillé à partir de 1997 dans cette ex-république yougoslave. Ni la colère populaire, ni les problèmes économiques, comme dans les cas précédents, ne l'ont menacé. C'est un litige d'affaire qui a provoqué la fermeture des sept établissements de la chaîne dans ce pays.

En 2013, l'opérateur local n'a pas réussi à s'entendre sur certaines conditions de la franchise avec le siège européen de la société, qui a décidé de le priver de licence.

© AP Photo / Boris Grdanoski C’est un litige d’affaire qui a provoqué la fermeture des restaurant McDonald's en Macédoine

Le Monténégro

Dans ce pays balkanique, la chaîne de fastfood n'a pas été aussi bien représentée qu'en Macédoine. Il n'y avait qu'un restaurant mobile, installé à Podgorica durant l'été 2003, avant que le Monténégro ne devienne un État indépendant en 2006, quand il a été ouvert pour la deuxième fois. Ensuite, le restaurant a été fermé pour toujours.

Selon le portail The Vienna Review, cette disparition est liée à la décision des autorités monténégrines de protéger la santé de la population et les positions de la restauration nationale. Quant à McDonald's, il explique son retrait du pays par le petit nombre de clients.