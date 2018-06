Football: des Marocains appellent le roi à rompre les relations avec l’Arabie saoudite

Furieux du fait que leur pays n’organisera pas la Coupe du Monde 2026, des Marocains ont qualifié, sur les réseaux sociaux, de «traîtres» l’Arabie saoudite et les autres pays arabes ayant voté contre la candidature du Maroc et ont appelé leur souverain Mohammed VI à rompre les relations diplomatiques avec eux.

La déception des Marocains qui ont vu leur pays écarté de la course à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au profit du Canada, des États-Unis et du Mexique est immense. encore plus l'annonce de la liste des pays arabes ayant voté contre le Maroc, l'Arabie saoudite en tête, a déclenché une vague de colère chez certains Marocains. Sur les réseaux sociaux, ils sont allés jusqu'à appeler le roi Mohammed VI à rompre les relations diplomatiques qu'entretient le Maroc avec ces pays qu'ils qualifient de «traîtres».

Les pays arabes ayant voté contre le dossier marocain sont l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït et le Liban.

Voici les votes des pays arabes:



✅ 🇩🇿 🇹🇳 🇪🇬 🇸🇸 🇸🇴 🇩🇯 🇸🇩 🇶🇦 🇾🇪 🇵🇸 🇰🇲 🇱🇾 🇴🇲 🇲🇷 🇸🇾



❌ 🇦🇪 🇸🇦 🇮🇶 🇯🇴 🇱🇧 🇧🇭 🇰🇼 pic.twitter.com/Fitu0u9IRJ — DM SPORT 🇲🇦 (@dmsportofficiel) 13 juin 2018

​Pour certains sujets marocains, l'Arabie saoudite et les autres les pays arabes qui n'ont pas soutenu la candidature du Maroc sont des «traîtres» et ne sont pas dignes des relations de fraternité qu'entretient avec eux le royaume chérifien.

Les américains vont de nouveau organiser la coupe du monde en mettant une gifle au #Maroc Grâce notamment aux traîtres de pays arabes, africains et musulmans. Les escortes saoudiennes en tête de liste qui ont une… https://t.co/K9OwNBhXan — ghazlimourad (@ghazlimourad) 13 juin 2018

​D'autres ont même appelé le roi Mohammed VI à rompre les relations diplomatiques du Maroc avec ces pays.

le roi du maroc appelé à rompre ses relations avec l’arabie saoudite https://t.co/GrRcv1UtY4 — Massire fatou Sarr (@masslegrand) 13 juin 2018

​Un Guinéen solidaire des Marocains est en colère contre son propre pays ayant voté en faveur de la candidature conjointe du Canada, des États-Unis et du Mexique et a souhaité que l'Arabie saoudite perde sur le score de 20 buts à 0 contre la Russie lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde.

Ceux qui vont souhaiter que l'Arabie Saoudite 🇸🇦 soit étrillée 20-0 par la Russie 🇷🇺 aujourd'hui c'est nous ✋👆. Walaye j'ai aucun micron de compassion pour un pays qui, comme la Guinée 🇬🇳 a choisit les États-Unis au détriment du Maroc 🇲🇦 pour la coupe du monde 2026. — Ibrahima Sory Sow 🇬🇳 (@issow49) 14 июня 2018 г.

​Une autre réaction, plus calme et plus mesurée, a appelé à investir l'argent, qui était destiné à la Coupe du Monde 2026, dans le développement du pays.