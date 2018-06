Deux accidents d'avion se produisent simultanément à Kiev (photos)

Jeudi soir, à 20H40, un avion de la compagnie aérienne Bravo effectuant un vol entre Antalya et Kiev est sorti de la piste au cours de l'atterrissage.

«Il y avait 169 passagers à bord. Personne n'a été blessé. Tous les passagers ont été évacués», a annoncé le service de presse de l'aéroport de Kiev (Jouliani) via Facebook.

L'aéroport a néanmoins été fermé pendant plusieurs heures et les avions ont été déroutés vers l'aéroport de Borispol.

Cependant une passagère du vol a raconté à la chaîne de télévision Espresso que contrairement aux affirmations des services de l'aéroport, la situation avait été très compliquée pendant l'atterrissage et que plusieurs passagers avaient été blessés.

«Pendant l'atterrissage, l'avion a cogné contre le sol avec l'aile droite, de la fumée s'est dégagée, certains sièges ont été arrachés. L'atterrissage avait été autorisé en dépit d'une pluie très forte», a détaillé la passagère.

Le soir même, un Boeing 767 a décollé de l'aéroport de Borispol à destination de Tel Aviv. Le décollage se déroulait dans des conditions climatiques compliquées et «à l'étape finale de la prise d'altitude, les paramètres d'un moteur étaient supérieurs aux limites d'exploitation autorisées», a annoncé la compagnie aérienne Ukraine International Airlines dans un communiqué.

«Après avoir analysé la situation et se basant sur les documents réglementaires, l'équipage a décidé d'éteindre le moteur et de retourner à l'aéroport. L'avion s'est posé avec succès sur l'aéroport de Borispolà 20H38. Tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs», indique le communiqué.

Les passagers sont partis à destination d'Israël à bord d'un autre avion.