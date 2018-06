Les garde-frontières français maltraitent les enfants réfugiés, selon Oxfam

© AFP 2018 VALERY HACHE A Vintimille, à la frontière fermée, les migrants pris au piège

La France et l'Italie ne parviennent pas à aider les réfugiés coincés à Vintimille , à proximité de la frontière entre les deux pays, sans accès aux services fondamentaux, constate l'association Oxfam dans un rapport publié vendredi.

Selon le document intitulé «Nulle part où aller», des enfants «d'à peine 12 ans» sont «maltraités, détenus et renvoyés illégalement en Italie par la police des frontières française». Des enfants non accompagnés sont, selon Oxfam, arrêtés et mis dans des trains en direction de l'Italie, alors que leurs papiers sont «modifiés pour prétendre que ces enfants sont plus âgés ou qu'ils souhaitent retourner en Italie de leur plein gré».

Les enfants affirment avoir été «maltraités physiquement et verbalement», et détenus de nuit dans des cellules sans eau, sans nourriture et sans couvertures. Le rapport fait également état de cas où les garde-frontières «coupent les semelles de chaussures des enfants migrants ou volent leur carte SIM».

«Les enfants, femmes et hommes fuyant la persécution et la guerre ne devraient pas avoir à souffrir encore d'abus et de négligence de la part des autorités françaises et italiennes», insiste Claire Le Privé, responsable de la campagne Humanitaire d'Oxfam France.

Entre juillet 2017 et avril 2018, au moins 16.500 migrants, dont un quart sont des enfants, sont passés par Vintimille selon l'association. La majorité d'eux fuit la guerre et les persécutions subies dans des pays tels que le Soudan, l'Érythrée, la Syrie et l'Afghanistan.