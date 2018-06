Trump exige une obéissance inconditionnelle de son peuple, à l'image des Nord-Coréens

Donald Trump veut que les Américains lui obéissent comme les Nord-Coréens obéissent à leur dirigeant Kim Jong-un, selon CNN.

«C'est un chef d'État fort qui ne permet à personne de penser autrement que comme lui, a constaté le Président américain. Quand il parle, son peuple l'écoute avec attention. Je veux que mon peuple fasse de même», a-t-il déclaré.

Avant de préciser qu'il plaisantait et usait de sarcasme.

La chaîne de télévision a indiqué pour sa part que depuis son accession au pouvoir, en 2011, le dirigeant nord-coréen avait exécuté environ 300 personnes.

Donald Trump et Kim Jong-un ont tenu le 12 juin dernier leur premier sommet bilatéral qui a débouché sur la signature d'un document que le Président américain a qualifié de «très important, détaillé et global» et capable de régler «un très grand et très dangereux problème pour le monde».

Kim Jong-un a pour sa part affirmé que le monde verrait «de grands changements à l'issue du sommet» et a déclaré que les deux pays avaient «décidé de laisser le passé derrière».