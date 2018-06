«Guerre commerciale»: l’Inde imposera des taxes sur des produits américains

En réponse à la taxation par Washington des importations d’aluminium et d’acier, l’Inde, pays touché par cette mesure, a dressé sa liste de produits «Made in USA» sur lesquels les droits de douane seront augmentés.

L’Inde imposera des droits de douane supplémentaires sur 30 produits américains, informe The Indian Express, précisant que la mesure en question constitue une réponse à la décision de Washington d’introduire des taxes sur les importations d’aluminium et d’acier.

L’augmentation des taxes sur certains produits, dont des objets en métal, des produits agricoles et des motocycles, pourra atteindre 50%, rapporte la source, précisant que la liste des produits en question a déjà été transmise à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Comme l’avait déclaré dans un entretien récemment accordé à Sputnik le ministre indien du Commerce et de l’Industrie Suresh Prabhu, le protectionnisme et la politique de sanctions n’apportent pas les résultats escomptés et se répercutent d’une façon négative sur l’économie globale. D’après lui, les mesures unilatérales de ce genre portent un coup dur à une série de pays en développement parce qu’ils torpillent le système commercial plurilatéral et surtout l’activité de l’OMC qui garantit la probité et la justice pour tous les pays membres.

Les États-Unis ont imposé de nouveaux tarifs douaniers à l'acier et à l'aluminium (respectivement de 25% et 10%) fin mars 2018. Pour certains pays, dont ceux de l'Union européenne, le Canada et le Mexique, cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin.