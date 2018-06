Moscou: les USA doivent cesser de déformer les faits sur le Donbass et protéger Kiev

Les USA doivent cesser de déformer les faits sur le Donbass et de protéger Kiev, a annoncé ce mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.

«Il est temps de cesser de déformer les faits et de blanchir Kiev pour l'encourager à appliquer les accords de Minsk, plus précisément à cesser les tirs dans le Donbass, à lever le siège de la région et à lui accorder un statut constitutionnel spécial dans la composition de l'Ukraine. Nous sommes certains que Washington possède les moyens d'influencer Kiev», a indiqué la porte-parole du ministère, Maria Zakharova.

Elle a commenté la déclaration de Heather Nauert, la porte-parole du département d'État, qui a accusé la Russie d'intimider les membres de la Mission spéciale d'observation (MSO) de l'OSCE dans le Donbass.

«Nous exhortons nos partenaires américains à considérer de manière plus responsable et plus professionnelle les déclarations publiques même si celles-ci sont faites sur Twitter», a ajouté Maria Zakharova.

Et d'ajouter:

«De telles déclarations irresponsables ne sont qu'une nouvelle tentative d'embrouiller l'opinion publique, de présenter la Russie comme partie au conflit, ce qu'elle n'est pas, ainsi que de blanchir Kiev qui torpille la réalisation de ses engagements dans le cadre des accords de Minsk.»

Depuis avril 2014, l'Ukraine est en proie à un conflit armé qui oppose Kiev aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Selon l'Onu, les hostilités ont déjà fait plus de 10 000 morts. Le règlement de la crise fait l'objet de rencontres tenues dans le cadre du Groupe de contact de Minsk.