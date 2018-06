Un nouveau rebondissement dans l’affaire de l’assassinat du chanteur kabyle Lounès Matoub

L'assassinat, le 25 juin 1998, du grand chanteur kabyle, Lounès Matoub, figure emblématique de la lutte pour la cause berbère, ainsi que pour les droits de l'Homme et la démocratie en Algérie, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Malika Matoub, la sœur du défunt et la présidente de la fondation qui porte son nom, a affirmé, le 20 juin, lors d'une conférence qu'elle a animée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de la ville de Tizi Ouzou, avoir saisi, cette semaine, le procureur de la république du tribunal de Tizi Ouzou.

© AP Photo / Moroccan Royal Palace Message de Mohammed VI à Bouteflika: fin de crise en vue entre le Maroc et l'Algérie?

S'exprimant à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat de son frère, Mme Matoub a souligné qu'elle a entrepris cette démarche suite au témoignage que l'artiste Zedek Mouloud a livré, le 6 juin, sur la chaîne de télévision Berbère TV. Le chanteur, qui habite la même région que le défunt, avait affirmé qu'il était arrivé sur les lieux du crime 5 à 10 minutes après sa perpétration.

«Quand je suis arrivé sur place, 5 gendarmes étaient déjà arrivés sur les lieux de l'assassinat», a déclaré Mouloud Zedek.

Considérant les propos de M.Zedek comme «un témoignage capital», la conférencière a affirmé que ce dernier «doit se rapprocher de la famille et de la partie civile pour apporter son témoignage». «Je ne cherche pas le coupable idéal, je cherche le coupable, tous les témoignages sont les bienvenus. Et c'est à la justice de les recueillir et de les exploiter», a-t-elle souligné.

A titre d'information, l'université Abderrahmane Mira de Bejaia, a ouvert un colloque international sur l'œuvre poétique, musicale et politique de Matoub Lounès à l'occasion du 20e anniversaire de son assassinat.