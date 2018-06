Melania Trump rencontre des enfants de migrants avec une veste particulière... (images)

La tenue de la Première dame américaine a encore fait du bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias: elle est allée au Texas pour rencontrer des enfants d'immigrants illégaux séparés de leurs parents vêtue d’une veste portant l’inscription «Ça m’est vraiment égal. Et vous?».

La politique de la «tolérance zéro» envers les migrants clandestins de Donald Trump ne semble pas avoir épargné sa femme… Jeudi matin, la Première dame s'est rendue au Texas pour visiter les centres de rétention pour enfants mexicains séparés de leurs parents. Toutefois, les médias et les réseaux sociaux lui ont reproché la veste que Melania Trump avait choisie pour effectuer le déplacement dans cet État. En effet, le vêtement portait l'inscription «Ça m'est vraiment égal. Et vous?» sur le dos.

Au Texas, la femme du Président ne portait pas sa veste, elle l'avait changée pour un manteau de couleur laiteuse.

Après la publication des photos, un véritable incendie s'est déclaré sur les réseaux sociaux.

Worst First Lady ever https://t.co/RXpc3EBWUy — erin ryan has a podcast now (@morninggloria) 21 juin 2018

La plus horrible Première dame de tous les temps.

Marie Antoinette 1789: Qu'ils mangent de la brioche.

Melania Trump 2018: I really don’t care. Do U? — Jinx Naughty Kitty (@CapeCodJinx) 21 juin 2018

Signe de l’improvisation de la visite de Melania Trump à la frontière mexicaine, elle est montée dans l’avion avec une veste « je n’en ai vraiment rien à faire, et vous? ». Confirmé par sa porte-parole. Malencontreux. pic.twitter.com/83bjLM4RQG — Jean-Bernard Cadier (@jbcadier) 21 juin 2018

Difficile à croire tant c'est gros: pour aller voir des enfants sans papiers au Texas, Melania Trump a enfilé une veste arborant: "I really don’t care" (J’en ai vraiment rien à faire). Photo #AFP de Mandel Ngan pic.twitter.com/sSiHpOcgwO — Sébastien Blanc (@sebastienblanc) 21 juin 2018

Certains ont toutefois suggéré que la veste pouvait refléter ce qu'elle pensait de la politique de son mari:

Et si la veste de Melania Trump était une manière de dire ce qu’elle pense de la politique de son mari? pic.twitter.com/hmKA8gX4IF — Sarah K. 🌸 (@catwwowo) 22 juin 2018

Je trouve cette histoire de veste de Melania Trump tout à fait délicieuse. La pluralité des hypothèses et des messages implicites est un petit-déjeuner pour mon cerveau. — Bismatoj (@bismatoj) 22 juin 2018

«C'est une veste. Il n'y a pas de signification cachée en elle. Après l'importante visite d'aujourd'hui au Texas, j'espère que les médias ne se concentreront pas sur sa garde-robe», a déclaré Stephanie Grisham, porte-parole de la First Lady US.

Même le mari de la First Lady a pris sa défense et expliqué ce choix vestimentaire. «"Ça m'est vraiment égal. Et vous" écrit sur le dos de la veste de Melania renvoie aux Fake News Media. Melania a appris à quel point ils sont malhonnêtes, et elle s'en fiche désormais!», a-t-il écrit sur sa page Twitter.

Après une indignation massive face à la mise en œuvre de la politique de la «tolérance zéro», le Président américain a signé mercredi un décret selon lequel les parents migrants et leurs enfants doivent être retenus ensemble.