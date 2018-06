La paix entre l'Éthiopie et l’Érythrée tributaire du respect complet de l'accord d'Alger

Pour faire suite aux déclarations de bonnes intentions des autorités éthiopiennes et érythréennes de parvenir à une paix définitive entre les deux pays, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), s'est félicité le 20 juin dans un communiqué publié sur le site officiel de l'UA, de la démarche des deux États. Il a notamment relevé l' « engagement » exprimé le 5 juin par Addis-Abeba pour une «pleine mise en œuvre de l'accord d'Alger» signé par les deux parties le 12 décembre 2000.

Commentant les déclarations des autorites de ces deux pays, le responsable africain a appelé «les deux parties à persévérer sur cette voie afin d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération et de bon voisinage entre les deux pays», tout en félicitant «l' Éthiopie et l' Érythrée , ainsi que leurs dirigeants, pour ces mesures audacieuses et courageuses».

Évoquant la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et sur le continent africain en général, Moussa Faki Mahamat a souligné que la paix est la condition sine qua non de la création d'une dynamique d'intégration et de développement en Afrique. Il a ainsi déclaré «qu'une paix durable aura un impact extrêmement positif sur la sécurité, sur le développement et l'intégration dans la région de la Corne de l'Afrique et sur le continent dans son ensemble».

Le président de la CUA a affirmé que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée «sera également une contribution significative à l'objectif de mettre fin à tous les conflits et guerres sur le continent d'ici 2020, comme s'y sont engagés les chefs d'Etat et de gouvernement africains en mai 2013».

Le président érythréen Isaias Afwerki avait annoncé le 20 juin 2018 l'envoi d'une délégation à Addis-Abeba pour engager un dialogue constructif avec l'Éthiopie, dont le Premier ministre Abiy Ahmed a positivement reçu l'annonce, a noté le même communiqué.

L'accord d'Alger avait mis fin à la guerre de deux ans (1998-2000) qui aurait causé la mort de 70.000 à 100.000 personnes dans les deux pays. Malgré l'accord de paix des affrontements frontaliers survenaient occasionnellement entre les deux parties.