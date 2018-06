La députée rebelle Savtchenko sait ce qui menace Kiev s’il n’arrête pas la guerre

La députée ukrainienne Nadejda Savtchenko a vertement tancé le pouvoir ukrainien lors d'une audience consacrée à la prorogation de sa détention. Elle a averti les autorités que le châtiment viendrait aussi bien de l'Ouest que de l'Est si elles n'arrêtaient pas la guerre dans le Donbass et ne faisaient rien pour assurer le mieux-être des Ukrainiens.

«S'ils ne cassent pas leurs schémas, s'ils ne cessent pas d'étouffer les gens qui deviennent de plus en plus pauvres, s'ils n'arrêtent pas cette guerre, ils en prendront pour leur grade aussi bien de la part de l'Ouest et que de la part de l'Est. Kiev en prendra pour son grade», a lancé Nadejda Savtchenko au tribunal.

Le 22 mars la députée ukrainienne Nadejda Savtchenko a été arrêtée dans le bâtiment du parlement. Le parquet ukrainien l'a accusée de préparer un attentat terroriste dans le bâtiment du parlement et dans le quartier gouvernemental.

Sa mise en détention initialement prévue pour deux mois a été prolongée jusqu'au 13 juillet.

© Sputnik . Stringer La députée ukrainienne Savtchenko arrêtée dans le bâtiment du parlement (Vidéo)

Mme Savtchenko a plus d'une fois attiré l'attention des médias par ses déclarations et ses démarches controversées. Elle avait notamment déclaré son intention de présenter sa candidature à la présidentielle ukrainienne et avait même lancé une collecte de fonds pour sa campagne électorale.

Accusée par la justice russe dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Mme Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai 2016, Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes. Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral). Le président Piotr Porochenko l'a également décorée du titre de Héros de l''Ukraine.