La demande en gaz laissera le pétrole de côté, selon Total

La consommation de gaz au niveau mondial augmentera plus rapidement que celle du pétrole, estime le président du groupe Total, Patrick Pouyanné. Cela explique la stratégie de l’entreprise française, qui entend devenir l’un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié.

Le marché gazier s'accroîtra plus rapidement que celui du pétrole au cours des deux décénnies à venir, a déclaré lundi Patrick Pouyanné, le président de l'entreprise pétrolière et gazière française Total, qui a participé au World Gas Conference à Washington, informe Reuters. Selon lui, la consommation de gaz pendant cette période peut augmenter de deux pour cent par an, tandis que celle du pétole n'atteindrait que 1,5 pour cent par an.

Il a expliqué cette tendance par la production bon marché du gaz de schiste aux États-Unis, ainsi que par la hausse de la demande en Asie. La Chine a récemment menacé d'introduire des droits de douane de 25% sur les produits pétroliers en provenance des États-Unis, sans inscrire le GNL sur cette liste.

Cette dynamique peut expliquer la décision de Total d'acquérir les actifs d'Engie dans le secteur du gaz naturel liquéfié. Un accord respectif a été signé entre ces deux entreprises françaises en novembre dernier. Par conséquent, après l'accomplissement de l'acquisition qui doit avoir lieu en juillet, la part de Total sur le marché mondial du GNL sera de 10%. Pour l'heure, elle ne représente que 6% de la production mondiale.