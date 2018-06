Damas explique à quoi sert l'élargissement des pouvoirs de l'OIAC

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Moscou: Londres a soudoyé des membres de l'OIAС

L'élargissement des pouvoirs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) permettra aux pays occidentaux de «mener des agressions contre des pays indépendants» sous prétexte de l'usage de l' arme chimique , a indiqué le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Cette résolution contredit les dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et constitue un précédent dangereux dans l'ordre international en vue qu'elle donne à une organisation technique […] le pouvoir de mener des enquêtes pénales et juridiques et d'identifier les responsables en cas de l'usage des armes chimiques», lit-on dans le communiqué diffusé par l'agence Sana.

L'OIAC a vu ses pouvoirs renforcés au cours de la récente conférence urgente de l'Organisation à La Haye. Désormais, l'OIAC est habilitée à identifier «les auteurs, organisateurs et commanditaires» d'attaques commises sur le territoire de ses membres, et non pas seulement les substances utilisées.

Le projet de décision avait été soumis par le Royaume-Uni avant d'être approuvé par 82 voix pour et 24 contre, dont la Russie, l'Iran et la Syrie. Selon Damas, la résolution en question est susceptible d'«ajouter de nouvelles complications à la capacité de l'OIAC de jouer son rôle» et d'«aggraver la division entre les pays membres».

«La République arabe syrienne réitère sa condamnation de l'usage de l'arme chimique par n'importe qui, n'importe où et sous n'importe quelle circonstance», souligne le ministère.