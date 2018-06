Le nombre de ressortissants étrangers qui travaillent en Algérie révélé

Un nombre important de ressortissants étrangers, soit environ 90.000, travaillent en Algérie, a communiqué lors d’une conférence de presse tenue à Alger, le jeudi 28 juin, le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

Le nombre des ressortissants étrangers, issus de différentes nationalités, qui travaillent en Algérie s'élève à 90.000, a révélé le jeudi 28 juin, à Alger, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a rapporté le portail Algérie Presse Service.

Dans son discours, tenu lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de clôture du «Programme de Coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du Dialogue social et de la Sécurité sociale», il a précisé qu'il s'agissait, en majorité, «de Chinois qui exercent notamment dans le secteur du bâtiment, en plus de Turcs et d'Égyptiens».

Il a également souligné que «pour qu'un étranger puisse travailler en Algérie, il faut que sa spécialité ne figure pas dans le fichier de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM)».

Selon lui, «des sanctions et des poursuites judiciaires» sont appliquées à l'encontre des employeurs qui utilisent de la main d'œuvre étrangère sans la déclarer, affirmant que de «nombreuses infractions ont été signalées à l'Inspection du travail».

Dans le même temps, M.Zemali a tenu à souligner que «l'Algérie reste fortement attachée au respect des normes internationales du travail, à la promotion du dialogue social et au développement de la protection sociale».