Sommet de l'Otan: Trump envoie des lettres d'alerte aux leaders européens

Le Président US Donald Trump a une fois de plus exhorté ses partenaires européens au sein de l'Alliance atlantique à accroître leurs dépenses militaires.

À l'approche du sommet de l'Otan programmé pour les 11 et 12 juillet à Bruxelles, la Maison-Blanche a envoyé des lettres aux leaders européens leur demandant de consacrer davantage d'argent aux dépenses militaires.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump fait la lumière sur ses relations avec l’Otan

Selon le Président américain Donald Trump , l'Allemagne et les autres pays européens n'apportent pas une contribution suffisante au budget de l'Alliance atlantique.

«L'Allemagne doit dépenser davantage, ainsi que l'Espagne et la France. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis n'est pas juste», a ainsi déclaré le chef d'État US aux journalistes présents à bord d'Air Force One.

Auparavant, les membres de l'Otan s'étaient engagés à investir chaque année 2% de leur PIB dans les dépenses militaires jusqu'en 2024. Pourtant, certains pays, dont l'Allemagne et l'Espagne, ne devraient pas atteindre cet objectif. La France envisage pour sa part d'augmenter ses dépenses militaires de plus d'un tiers entre 2017 et 2025 pour arriver à l'objectif fixé.