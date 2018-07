«L'Algérie se tiendra toujours au-dessus», selon son vice-ministre de la Défense

À la veille de la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le général Gaïd Salah s'est rendu à l'académie militaire de Cherchell où il a prononcé un discours portant sur l'avenir de l'Algérie au moment où elle est confrontée à de multiples défis sécuritaires, politiques et économiques, a annoncé le ministère algérien de la Défense nationale dans un communiqué.

«Le dessein abject que le colonisateur n'a pu atteindre sur la terre d'Algérie, ne peut et ne pourra être atteint par quiconque, ceci est un serment ferme et immuable, hérité par les enfants de l'Algérie libre et loyaux au message de Novembre et à sa Glorieuse Révolution, génération après génération, alors il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, l'Algérie se tiendra toujours au-dessus», a-t-il déclaré aux élèves et cadres de l'académie.

Au moment où le pays s'apprête à célébrer l'anniversaire de son indépendance, il a évoqué certaines pages glorieuses de l'histoire algérienne.

«De même, vous ne devrez absolument pas oublier, qu'en observant chaque recoin de votre pays est un miroir des exploits et des mémoires d'une histoire prestigieuse, faisant de la géographie de l'Algérie un musée naturel en plein air et un livre ouvert, qui raconte l'un des plus nobles passages de votre honorable histoire nationale, une histoire qui fait revivre les gloires d'un peuple et de ses épopées révolutionnaires, source de fierté et de motivation continue, non seulement pour la protection de cette terre pure, mais aussi pour s'honorer de contribuer à écrire son présent et son illustre futur», a-t-il dit.