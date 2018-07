L’armée syrienne reprend le contrôle de 70 localités dans le gouvernorat de Deraa

Les troupes gouvernementales syriennes sont parvenues à libérer 70 localités de la province de Deraa et se trouvent actuellement à 2 kilomètres de la frontière avec la Jordanie, annoncent des médias locaux.

Poursuivant son offensive, l'armée syrienne a libéré de groupes radicaux 70 villes et villages de l'est et du sud-est du gouvernorat de Deraa, a indiqué dimanche la chaîne al-Mayadeen. Pour l'instant, les forces gouvernementales se trouvent à 2 kilomètres de la frontière avec la Jordanie.

© AFP 2018 JACK GUEZ Israël a transféré des chars et de l’artillerie à la frontière syrienne

Selon la chaîne, la plupart de ces localités ont déjà rejoint le cessez-le-feu conclu avec le gouvernement, ce qui a permis aux radicaux repentis de changer de statut et de reprendre une vie normale. Les habitants ont salué les troupes syriennes et ont soutenu l'opération militaire contre les terroristes dans le sud du pays.

Le 18 juin, les troupes syriennes ont lancé une opération dans les régions méridionales de Syrie en vue d'y rétablir leur contrôle jusqu'à la frontière avec la Jordanie. Les militaires syriens et les détachements des Forces de défense nationale luttent contre les formations radicales dans les régions frontalières de Jordanie.

Les forces gouvernementales ont déjà réussi à reprendre le contrôle des villes de Da'el et d'al-Hirak et d'une hauteur stratégique à côté d'une autoroute qui relie les parties occidentale et orientale du gouvernorat de Deraa.