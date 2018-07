Allemagne: l'avenir de la coalition menacé par la démission du ministre de l'Intérieur?

La décision du ministre allemand de l'Intérieur et président du parti bavarois CSU Horst Seehofer de démissionner de ses deux postes menacerait l'avenir du gouvernement allemand. Horst Seehofer lui-même devait s'exprimer plus tard dans la soirée devant la presse. La question est désormais de savoir si le parti du ministre compte quitter la coalition gouvernementale ou non à la suite de cette démission, ce qui priverait la chancelière de majorité à la chambre des députés et plongerait le pays dans une crise politique majeure.

© AP Photo / Markus Schreiber «Je ne peux plus travailler avec cette femme»: Merkel confrontée à un ultimatum dès lundi?

Le ministre allemand de l'Intérieur et président du parti bavarois CSU Horst Seehofer veut démissionner en raison de son désaccord avec la chancelière allemande Angela Merkel au sujet la politique migratoire.

Le ministre a fait part de ses intentions lors d'une réunion à huis clos du CSU à Munich. Toutefois, il n'a pas encore fait d'annonce officielle.

Dimanche, lors de la réunion de la CSU, Horst Seehofer a jugé que les mesures discutées jeudi et vendredi au sommet de l'UE pour réduire les flux migratoires n'étaient pas suffisantes et il a qualifié de «sans effet» l'entretien de conciliation qu'il a eu samedi soir avec Angela Merkel au sujet des migrants. Le ministre voulait les refouler à la frontière, ce que refuse Angela Merkel pour ne pas créer «d'effet domino» en Europe.

Toutefois, le ministre s'est déclaré prêt à s'entretenir une fois de plus avec Angela Merkel afin d'essayer une dernière fois de trouver une solution politique acceptable pour le CSU.