Mondial 2030: Alger donne son avis sur une candidature commune avec Rabat et Tunis

Avec ses infrastructures sportives modernes, l’Algérie est tout à fait disposée à étudier l’éventualité d’une candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays, le 1er juillet, selon le journal El-Bilad.

L'idée d'une candidature commune entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030 prend de plus en plus d'ampleur. Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé à la presse le 1er juillet, en marge des Jeux méditerranéens à Tarragone en Espagne, que l'Algérie était prête à étudier une éventuelle candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour organiser le Mondial de 2030, selon une vidéo postée la page Facebook du journal El-Bilad.

«Avec les infrastructures sportives qui avaient été construites dans le cadre du programme du Président de la République au profit de la jeunesse et des sports, aujourd'hui, l'Algérie est prête à étudier une éventuelle candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour l'organisation de la Coupe du Monde de football [2030, ndlr]», a déclaré le responsable algérien.

© Sputnik . Vitaly Belousov L’Algérie et le Maroc semblent prêts à se lancer ensemble dans l’aventure du Mondial

Tout en rappelant qu'Alger abritera dans quelques jours les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ), alors que la ville d'Oran sera le théâtre des Jeux méditerranéens en 2021, le ministre algérien a affirmé que «je pense que nous avons les moyens d'organiser des rendez-vous internationaux majeurs».

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, s'est prononcé en faveur d'une candidature commune de l'Algérie et du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. «Je pense qu'à l'avenir, pour les dossiers de candidature à l'organisation du Mondial, les pays doivent se rapprocher et unir leurs forces», a-t-il déclaré, cité par le site d'information ObservAlgerie.

Kheïreddine Zetchi a appelé les deux pays à élaborer une proposition commune pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2030.

© AP Photo / Moroccan Royal Palace Message de Mohammed VI à Bouteflika: fin de crise en vue entre le Maroc et l'Algérie?

«Les deux pays [l'Algérie et le Maroc, ndlr] auront ainsi plus de chances pour être retenus», a-t-il souligné.Toujours selon ce site, l'ambassadeur du Maroc en Russie, Abdelkader Lachhab, s'est également montré ouvert au projet d'une candidature commune.

«C'est une très bonne idée. Et nous sommes d'accord à 100% avec le président de la FAF», a-t-il indiqué.

De nombreux observateurs estiment qu'une candidature commune des deux pays à l'organisation du Mondial 2030 a plus de chances de remporter le vote qu'une candidature unique.

Le Maroc a perdu la course à l'organisation de la Coupe du monde 2026 face à la candidature nord-américaine. Le droit d'organiser le Mondial a été remporté par trois pays nord-américains contre la candidature du Maroc. Lors du 68e congrès de la FIFA, mercredi à Moscou, les pays membres ont voté en faveur de la candidature nord-américaine. La Coupe du Monde de football se déroulera pour la première fois dans trois pays à la fois: aux États-Unis, au Mexique et au Canada.