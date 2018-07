«Nous ne pouvions pas respirer»: 200 passagers enfermés dans un avion sans clim’ (vidéo)

Un avion de la compagnie aérienne britannique Thomas Cook transportant 214 voyageurs devait décoller comme prévu, mais il a été retenu à l'aéroport pendant plusieurs heures, et le personnel a refusé d'aérer l'appareil, comme le rapporte The Sun. En conséquence, certaines personnes à bord ont perdu connaissance tandis que d'autres ont souffert d'attaques de panique.

Selon les passagers, les agents de bord ont déclaré à plusieurs reprises que l'avion de ligne décollerait dans quelques minutes et n'ont permis à personne de quitter l'engin. Une touriste atteinte de diabète, Isabella Wright, a déclaré s'être évanouie à cause de la congestion et du manque de nourriture, et a accusé la compagnie de violer les droits de l'homme, avant de qualifierl'attitude du personnel de «particulièrement horrible».

Sur la vidéo, diffusée sur internet, on peut voir les passagers en sueur boire de l'eau pour se rafraîchir ainsi que des hôtesses de l'air accompagnant les touristes tombés malades jusqu'à l'extérieur de l'appareil.

«Nous étions coincés dans cet endroit et nous ne pouvions pas respirer parce que le climatiseur était éteint. Le pilote a essayé d'éviter le contact visuel avec nous, et les agents de bord ont ignoré toutes nos questions», a partagé un passager.

Finalement, le vol a été tout simplement annulé, et tous ceux qui étaient à bord ont été envoyés passer la nuit dans un hôtel particulièrement bas de gamme, selon les touristes.