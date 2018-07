Sahara occidental: avec l’Onu, l’Union africaine déterminée à mettre un terme au conflit

Lors de la clôture, le 2 juillet, de son 31e sommet à Nouakchott, l'Union africaine (UA) a annoncé l'adoption d'un mécanisme africain pour le règlement du conflit du Sahara occidental. Le mécanisme en question a été recommandé par le rapport du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, sur le Sahara occidental, présenté dimanche 1er juillet aux chefs d'États africains, selon le site d'information Tout Sur l'Algérie (TSA).

Le document consulté par TSA affirme qu'il est «crucial que l'UA s'implique dans la recherche d'une solution (…) et son rôle [l'UA, ndlr.] devrait être d'accompagner et d'appuyer les efforts des Nations unies tout en sachant que le Conseil de sécurité est saisi de la question». «Le conflit du Sahara occidental n'a que trop duré. Cette situation est entrée dans une phase où, au-delà de ses effets négatifs bien connus au niveau de la région, y compris sur les personnes affectées, elle menace aussi le fonctionnement de l'UA et fait obstacle à la mise en œuvre de son agenda. Un tel état de fait ne peut être toléré», ajoute le rapport.

La tâche de mener à terme la mission de ce mécanisme a été confiée au Comité ad hoc formé des chefs d'États et de gouvernements des pays de l'UA, et de personnalités de haut niveau comme le président en exercice de l'organisation panafricaine, son prédécesseur et son successeur, et leprésident de la Commission de l'Union.

Dans le même rapport, M.Faki Mahamat a aussi appelé à la réouverture du bureau de l'UA auprès de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental ( MINURSO ) à Laâyoune, «afin d'assurer une liaison opérationnelle avec les Nations unies». Ce bureau avait été fermé par le Maroc.

Le Front Polisario, qui revendique depuis 1975 l'indépendance du Sahara occidental, a lancé un appel au Conseil de sécurité pour «organiser des négociations directes entre les parties au conflit sahraoui», dont le Front Polisario et le Maroc, dans les plus brefs délais possibles.

Dans une lettre adressée aux Nations unies, le Front Polisario se déclare disposé à engager des négociations sans conditions préalables avec le Maroc «devant mener à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable d'autodétermination, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité», relate le site Sahara Presse Service.

Soutenu par l'Algérie, le Front Polisario réclame la tenue d'un référendum d'autodétermination de la région, mais Rabat est hostile à toute autre solution que l'autonomie sous sa souveraineté.