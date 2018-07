Les enfants en Thaïlande, trouvés dans la grotte, pourraient y rester pendant des mois

Apres avoir retrouvé douze jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais dans une grotte inondée après leur disparition pendant 10 jours, on apprend qu’à cause des difficultés d’évacuation, ils risquent bien d’y passer encore 4 mois.

Les 12 garçons et leur entraîneur de football retrouvés vivants par des plongeurs britanniques dans une grotte thaïlandaise pourraient rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont prisonniers, comme le rapporte The Telegraph.

Affamés mais vifs, les garçons âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans ont été retrouvés lundi soir, dix jours après avoir été pris au piège dans une grotte noire engloutie par une crue montante.



La nourriture et les fournitures médicales dont ils ont besoin — y compris des gels riches en calories et du paracétamol — leur sont parvenues mardi alors que les sauveteurs se préparaient à la possibilité qu'ils puissent rester là pendant encore un certain temps.

«Nous allons nous préparer à envoyer de la nourriture supplémentaire pendant au moins quatre mois et à entraîner les 13 à plonger tout en continuant à drainer l'eau», a déclaré le capitaine de la Navy Anand Surawan, selon un communiqué des forces armées thaïlandaises.

L'équipe britannique de quatre plongeurs a rejoint la semaine dernière les secouristes de l'armée alors qu'ils fouillaient l'obscurité régnant dans le vaste réseau de grottes de Tham Luang, au nord de la Thaïlande.

