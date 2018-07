Enfants bloqués dans une grotte en Thaïlande: il y a un risque de nouvelle inondation

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Les enfants en Thaïlande, trouvés dans la grotte, pourraient y rester pendant des mois

Sputnik s'est entretenu avec un participant de l'opération de sauvetage, résidant en Thaïlande, le plongeur ukrainien et explorateur Vsevolod Korobov.Selon lui, les élèves doivent rapidement apprendre à utiliser la plongée et remonter à la surface, avant la deuxième vague d'inondation.

«Hier matin, […] un groupe qui parcourait une fissure de 200 mètres de long et essayait d'atteindre le fond de la grotte en faisant un trou par lequel il serait possible de sortir les enfants, est tombé sur une couche de granite. Cela peut signifier qu'il est impossible de la forer, et cette variante pour sortir les enfants ne marche plus», a déclaré Korobov.

Plus tard dans la journée, le gouverneur de la province de Chiang Mai Narongsak Osotkhanakon, menant l'opération de sauvetage, a déclaré que secourir les enfants de la grotte inondée en Thaïlande était toujours dangereux en raison du niveau d'eau relativement élevé là-bas.

«Après avoir évalué le niveau d'eau dans la grotte durant la journée, les experts ont compris que l'eau ne diminuait pas à cause de la pluie, malgré les efforts pour la pomper. Vu la vitesse du courant et le fait que les enfants apprennent encore à respirer sous l'eau, nous sommes arrivés à la conclusion qu'aujourd'hui il est dangereux de lancer une opération pour ramener les enfants à la surface», a déclaré le gouverneur lors d'une réunion d'information diffusée en direct sur la chaîne thaïlandaise PBS.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes du monde entier ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes.