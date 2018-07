Présidence autrichienne du Conseil de l’UE: quel impact sur les relations Turquie-UE?

Depuis le 1er juillet, l’Autriche assume la présidence tournante du Conseil de l’UE, et Vienne a annoncé son intention de se concentrer sur la sécurité et la lutte contre les migrations clandestines, ainsi que sur la stabilité dans les pays voisins. Ce programme ne mentionne même pas la Turquie, ont indiqué des politologues turcs à Sputnik.

Les relations actuelles entre la Turquie et l'Autriche, ainsi que les relations entre la Turquie et l'ensemble des pays européens sont tendues, alors que la présidence du Conseil de l'Union européenne est plutôt symbolique, a rappelé à Sputnik Can Baydarol, vice-président de l'Association turque sur les questions de l'UE et les études globales.

© AP Photo / Osman Orsal Éternel candidat: la Turquie peut détourner le regard de l’UE, selon un ex-ministre turc

«Il est difficile de compter sur une assistance substantielle de la part de l'UE à l'avenir, à part sa décision de débloquer trois milliards d'euros pour les besoins des réfugiés», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, la qualité des relations entre la Turquie et l'UE est à présent plutôt mauvaise.

«C'est pourquoi je n'ai pas d'illusions quant à cette période [de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE, ndlr]», a avoué M.Baydarol.

Un autre interlocuteur de Sputnik, le politologue Sezgin Mercan a indiqué qu'il ne s'attendait lui non plus à rien de bon pour la Turquie sous la présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne.

«La Turquie a vécu une crise dans ses relations avec bien des pays et en premier lieu avec l'Autriche. Je suppose par conséquent que dans de telles conditions, la présidence autrichienne n'assurera pas de dynamique positive pour la Turquie», a-t-il résumé.