Un lien entre l'empoisonnement d'Amesbury et l'affaire Skripal? La réponse de Londres

Malgré l'annonce faite par la police que le couple hospitalisé ce mercredi à Salisbury suite à l'exposition à une «substance inconnue» à Amesbury présenterait des «symptômes similaires» à ceux de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille, les autorités britanniques n'y voient aucun rapprochement.

Londres ne voit aucune similitude entre l'empoisonnement de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille et celui du couple d'Amesbury, a déclaré le ministre de la Sécurité britannique Ben Wallace.

Deux personnes, un homme et une femme, toutes deux quadragénaires, ont été retrouvées inconscientes samedi 30 juin dans une habitation dans la ville d'Amesbury (sud de l'Angleterre).

Amesbury est une ville voisine de Salisbury, où, le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergueï Skripal et sa fille avaient été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial.Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down avaient reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a à plusieurs reprises demandé à Londres de lui permettre de participer à cette enquête.

Détails à suivre