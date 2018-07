Livraison de S-300 à la Serbie? La Russie met les points sur les i

La Russie a démenti les informations selon lesquelles Moscou envisage de fournir des systèmes antimissiles S-300 à Belgrade.

© Sputnik . Valerii Melnikov La Serbie veut des systèmes antiaériens russes S-300

Le Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS) a examiné les publications parues dans certains médias russes, selon lesquelles la Serbie a adressé à la Russie une requête pour une livraison de S-300 en 2021:

«Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour des relations serbo-russes dans le domaine de la coopération militaire et technique», indique le communiqué du FSVTS.

Début décembre, le Président serbe Aleksandar Vucic a évoqué les négociations en cours entre Moscou et Belgrade au sujet de l'achat d'un système antiaérien et de six hélicoptères russes Mi-17, en plus des deux aéronefs qui avaient déjà été livrés en juin 2016.