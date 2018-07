Comment le Hezbollah libanais participe au retour à la maison de réfugiés syriens

Le comité d'aide aux réfugiés syriens souhaitant retourner dans leur pays natal a ouvert au Liban ses bureaux où sont accumulées des listes de Syriens ayant fui le conflit dans leur pays et souhaitant désormais y retourner, raconte Nawar al Sahili à Sputnik.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Le Hezbollah dit avoir presque vaincu Daech dans l'ouest de la Syrie

«Nous avons ouvert neuf bureaux dans différentes régions du pays. Le travail vient de démarrer. Des ressortissants syriens s'y rendent d'abord et remplissent les formulaires que nous leur présentons. Ensuite, nous envoyons ces papiers à toutes les instances compétentes du Liban et de la Syrie. Quand un nombre suffisant de candidats au rapatriement se réunira, nous remplirons toutes les formalités requises, nous leurs garantissons un retour sécurisé et le plus simple possible dans leur pays», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

© Sputnik . Andrei Stenin Le Liban veut que les réfugiés syriens rentrent chez eux

Et d'ajouter que le Hezbollah travaille actuellement en étroite coopération avec le gouvernement syrien et la sûreté générale du Liban, qui gère le dossier.

© Sputnik . Valeriy Melnikov Les réfugiés syriens au Liban sont prêts à rentrer chez eux pour reconstruire leur pays

«Nous faisons ce travail […] pour aider les Syriens à regagner leurs foyers au plus vite […] notamment parce que leur séjour au Liban constitue un lourd fardeau pour l'économie du pays, son infrastructure et le marché du travail. Nous défendons avant tout les intérêts des Libanais. Nous aimons beaucoup nos frères syriens, mais les Libanais méritent désormais du repos après tous ces problèmes accumulés», a résumé le militant du Hezbollah.

Le Liban accueille aujourd'hui plus d'un million de Syriens ayant fui la guerre qui ravage leur pays depuis 2011.