Un MiG-29 s'écrase en Pologne, le pilote est décédé (photo)

Un MiG-29 de l’armée de l’air polonaise s’est écrasé dans la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le nord-est de la Pologne, a déclaré le ministère polonais de la Défense.

​

«Un avion MiG-29 de la 22ème base d'aviation tactique s'est écrasé pendant les vols de nuit. Le pilote s’est catapulté dans les environs de la ville de Sakuvko, à 18 kilomètres de Malbork. Les débris de l'avion ont été retrouvés à environ 1,5 kilomètre de la ville», relate le communiqué.

«Un médecin ambulancier a constaté la mort du pilote», poursuit le ministère.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête de la commission d'enquête sur les accidents d'aviation.

Le pilote décédé avait plus de 850 heures de vol, dont plus de 600 sur les MiG-29. Le ministère polonais de la Défense a en outre ajouté que le pilote en question avait souvent effectué des vols opérationnels sur des MiG-29 et avait à plusieurs reprises participé à des exercices nationaux et internationaux.