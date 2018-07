«Ne vous inquiétez pas»: les messages des enfants piégés dans une grotte inondée publiés

Les douze jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais qui se sont retrouvés pris au piège dans une grotte thaïlandaise inondée ont réussi à transmettre des messages à leurs parents et à leurs professeurs.

Les sauveteurs qui travaillent dans la grotte ont publié leurs messages sur Facebook.

«Nous allons bien, tout le monde est en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Lorsque nous allons sortir d'ici, nous voulons manger de bons plats différents. Lorsque nous allons sortir, nous voulons rentrer de suite à la maison. Chers professeurs, s'il vous plaît, ne nous donnez pas beaucoup de devoirs pour l'instant», peut-on lire sur la première page.

Ensuite, chaque enfant a écrit quelques lignes sur son état de santé.

Leur entraîneur, âgé de 25 ans, accusé par les uns d'irresponsabilité pour avoir emmené les enfants dans la grotte avant le début de la saison des pluies et qualifié par les autres de héros grâce auquel les enfants ont pu survivre dans la grotte inondée, a également écrit son message.

«Merci de nous soutenir moralement. Je demande pardon à tous les parents. Je demande également pardon de la part de vos enfants qui sont partis dans la grotte sans rien vous dire», a-t-il écrit à son tour.

© Sputnik . Konstantin Chalabov Les scaphandriers incapables de sauver les enfants piégés dans une grotte de Thaïlande

Cela fait déjà deux semaines que les parents de ces jeunes footballeurs vivent dans un camping improvisé à l'entrée de la grotte en attendant des nouvelles de leurs enfants et de l'opération de sauvetage.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.