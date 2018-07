Bloomberg dévoile la nouvelle liste des personnes les plus riches du monde

C'est une première: les trois personnes les plus riches de la planète sont des acteurs des nouvelles technologies. Il s'agit du fondateur et PDG d'Amazon Jeff Bezos, du PDG du géant Microsoft Bill Gates et du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, selon la nouvelle liste dressée par Bloomberg.

Le fondateur du célèbre réseau Facebook, Mark Zuckerberg, arrive troisième sur la nouvelle liste des milliardaires rédigée par Bloomberg. Longtemps considéré comme l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde, c'est la première fois qu'il atteint cette place. Avec une fortune de 81,6 milliards de dollars, il devance l'homme d'affaires et investisseur américain Warren Buffett qui dispose aujourd'hui de 81,2 milliards de dollars.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Respect de la vie privée: Mark Zuckerberg va tenter de rassurer les Européens

En tête de la liste, les poids lourds du monde des affaires: le fondateur et PDG d'Amazon Jeff Bezos et le PDG du géant Microsoft Bill Gates , dont les fortunes sont respectivement de 142 et 94,2 milliards de dollars.

C'est une première, souligne l'agence. Désormais, les trois personnes les plus riches de la planète sont des acteurs des technologies informatiques.

Toujours d'après l'agence, Warren Buffett, qui avait déjà été premier sur la liste, a glissé dans le classement en raison de ses dons de bienfaisance: il a donné environ 290 millions d'actions de son groupe Berkshire Hathaway à des œuvres caritatives.

L'indice est calculé sur la base du coût des actions et des comptes rendus des sociétés où les milliardaires possèdent des parts. Pour certaines compagnies, le calcul est effectué en partant du rapport entre la capitalisation et l'EBITDA (ratio de gestion des États-Unis qui mesure la rentabilité financière du cycle d'exploitation d'une entreprise) ou le prix d'une action et le bénéfice par action.