«C'est aujourd'hui le jour J»: début de l’évacuation des enfants de la grotte en Thaïlande

Les sauveteurs thaïlandais ont commencé l'extraction des 12 jeunes joueurs de football et de leur entraîneur dimanche matin à 10h00 (05h00 heure de Paris). L'équipe de sauveteurs est composée de 13 plongeurs, dont des étrangers et cinq nageurs de combat de l'armée thaïlandaise.

«C'est aujourd'hui le jour J», a déclaré Narongsak Osottanakorn, chef des opérations de sauvetage et ancien gouverneur de la province de Chiang Rai, où se trouve la grotte.

Pour parvenir jusqu'à la sortie, les enfants devront plonger dans des couloirs sombres et étroits, dont la largeur n'excède pas 60 centimètres à certains endroits.

© Sputnik . Konstantin Chalabov Les scaphandriers incapables de sauver les enfants piégés dans une grotte de Thaïlande

De plus, avant le lancement de l'opération de sauvetage, le milliardaire américain Elon Musk a annoncé sur Twitter qu'une équipe de sa compagnie de fusées, SpaceX, était en train de construire un mini-sous-marin à Los Angeles pour aider au sauvetage.

Il estime que la construction de cet engin prendra huit heures, auxquelles il faudra ajouter 17 heures de transport vers la Thaïlande.

Selon le ministère thaïlandais de la Défense, des employés d'une des sociétés du milliardaire, compétents en matière de forage et d'exploration, devraient arriver à la grotte dimanche.

«Le temps est venu où vous ne pouvez plus attendre, nous sommes en bonne condition, les conditions d'évacuation sont optimales et ne peuvent pas être meilleures: les pluies de plus en plus fortes, les cyclones qui approchent notre région et que les météorologues surveillent attentivement, peuvent changer radicalement la situation, notamment en faisant augmenter le niveau d'eau dans la grotte. Alors nous commençons aujourd'hui», a conclu M.Osottanakorn.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich «Ne vous inquiétez pas»: les messages des enfants piégés dans une grotte inondée publiés

Il a également fait savoir qu'il tiendrait des briefings pour les journalistes sur les progrès de l'opération tout au long de la journée.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des mois alors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.